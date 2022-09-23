Тирасполь, 23 сентября, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Заявления молдавских политиков, что из Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) нужно вывести российских миротворцев, усложняют переговоры по урегулированию конфликта. Об этом заявил на телеканале «Первый Приднестровский» глава МИД ПМР Виталий Игнатьев.

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Он прокомментировал заявление президента Молдавии Майи Санду, которая на сессии Генассамблеи ООН назвала «незаконным» нахождение миротворцев РФ в регионе.

«Подобного рода заявления не приближают мирное урегулирование, они не помогают решать проблемы, а создают только напряженность, нервозность и недоверие», — сказал Игнатьев.

Напомним, российские миротворцы находятся в Приднестровье на основании соглашения между Москвой, Кишинёвом и Тирасполем. Несмотря на это, Санду постоянно требует вывести их из региона. Это якобы мешает Молдавии урегулировать конфликт. Вместе с тем молдавская сторона устроила продовольственную и лекарственную блокаду Приднестровья.