Донецк, 23 сентября 2022, 15:06 — REGNUM Командир батальона «Спарта» Артём Жога, отец погибшего Героя России Владимира Жоги, проголосовал на референдуме, сообщает 23 сентября RT.

Командир батальона «Спарта» Артём Жога
Командир батальона «Спарта» Артём Жога
Василий Иванов © ИА REGNUM

Артём Жога вместе с другими бойцами батальона «Спарта» в аэропорту Донецка отдал голос на референдуме о воссоединении республики с Российской Федерацией.

Он рассказал, что проголосовал за вхождение ДНР в состав Российской Федерации.

«Мы к этому очень долго шли, с 2014 года ждали. Все жители Донецкой, Луганской, да и всех постсоветских областей заслужили этот момент», — заявил Жога журналистам.