Донецк, 23 сентября, 2022, 15:06 — ИА Регнум. Командир батальона «Спарта» Артём Жога, отец погибшего Героя России Владимира Жоги, проголосовал на референдуме, сообщает 23 сентября RT.

Василий Иванов ИА REGNUM Командир батальона «Спарта» Артём Жога

Артём Жога вместе с другими бойцами батальона «Спарта» в аэропорту Донецка отдал голос на референдуме о воссоединении республики с Российской Федерацией.

Он рассказал, что проголосовал за вхождение ДНР в состав Российской Федерации.

«Мы к этому очень долго шли, с 2014 года ждали. Все жители Донецкой, Луганской, да и всех постсоветских областей заслужили этот момент», — заявил Жога журналистам.