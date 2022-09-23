Токио, , 15:04 — REGNUM Российская теннисистка Людмила Самсонова одержала победу над представительницей Испании Габриэлой Мугурусой в четвертьфинале турнира в Токио (Япония). Встреча продлилась 1 час 22 минуты и завершилась со счётом 6:4, 6:2.

Людмила Самсонова (Россия) Андрей Пронин © ИА REGNUM

Самсонова два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы четыре эйса, три ошибки на подаче и два брейка.

В полуфинале турнира Самсонова сыграет с китайской теннисисткой Чжан Шуай.

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