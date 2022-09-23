Москва, , 15:04 — REGNUM Экономика США находится в состоянии самого глубоко кризиса за последние 30-40 лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявил доцент департамента менеджмента и инноваций финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

«И ужесточение монетарной политики ФРС в таком случае — классический вариант действий, призванный прежде всего подтолкнуть потребление даже ценой усиления и без того высокой инфляции и сокращения доходов, — сказал Хачатурян. — Очевидно, что кризис в экономике США носит системный характер и в первую очередь обусловлен практически полной остановкой производственного сектора и доминированием сектора услуг, то есть нематериального производства. В связи с этим очевидно, что повышение ставки в 2022 году не последнее, но, вероятнее всего, решить проблему за счет радиационной модели дополнительной эмиссии доллара с целью размещения его в мире для повышения объемов потребления продукции американских брендов не получится».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогнозы, что многие крупнейшие американские корпорации перейдут в разряд «зомби-корпораций».

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