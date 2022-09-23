Сеул, , 15:05 — REGNUM С 24 сентября по 15 октября в Бангкоке пройдут Дни корейской культуры, сообщает KBS.

Места, где можно примерить и взять в аренду ханбок, легко найти недалеко от главных достопримечательностей. Минимальная аренда костюма 4 часа, которая может продлиться до одних суток. Девушки в ханбоках в саду королевского дворца. Сеул, Южная Корея Елена Хованская © ИА REGNUM

Мероприятие, организаторами которого выступят Корейский культурный центр в Таиланде и Служба распространения информации о корейской культуре за рубежом (KOCIS), приурочено к 10-летию установления стратегического партнёрства между Южной Кореей и Таиландом.

В рамках Дней корейской культуры пройдет фестиваль танцев, конкурс традиционного корейского костюма ханбок, а также презентация веб-комиксов на тему звезд k-pop.

Также состоится культурный фестиваль, организованный Корейским культурным центром и министерством культуры Таиланда. В его рамках состоятся концерты корейских и тайских исполнителей.

В начале октября в буддийском храме Ват Арун в Бангкоке планируется провести мероприятие, в рамках которого можно будет попробовать корейскую храмовую кухню. На берегу реки Чао Прайя пройдет шоу дронов.