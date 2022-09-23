Майкоп, , 15:04 — REGNUM На территории Адыгеи 27 сентября будут открыты два участка для голосования на референдуме по вопросу воссоединения с Россией Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

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Вынужденные переселенцы из этих мест могут проголосовать за будущее своих регионов в городе Майкопе по адресу ул. Краснооктябрьская, д. 1 а и в поселке Яблоновском — на участке по улице Заводская, д.7, сообщили 23 сентября в пресс-службе центральной республиканской избирательной комиссии Адыгеи.

В остальные дни — с 23 по 26 сентября голосование пройдет вне специальных избирательных пунктов, уточнили в ЦИК.

Напомним, участки для голосования на референдуме по вопросу воссоединения с Россией открыты и в других субъектах РФ, где находятся вынужденные переселенцы из Донбасса и регионов бывшей УССР.