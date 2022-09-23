Москва, 23 сентября, 2022, 15:03 — ИА Регнум. В ближайшие полтора-два года Россию ждёт укрупнение банковской системы за счет слияний и поглощений мелких региональных банков их более крупными и устойчивыми коллегами, а также сокращения доли банков с участием крупного западного банковского капитала. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявил доцент департамента менеджмента и инноваций финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян.

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«При этом как на региональном, так и на федеральном уровне банковской системы будет наблюдаться постепенное (с соблюдением всех предосторожностей во избежание вторичных санкций) увеличение присутствия банковских групп из дружественных и нейтральных стран, — сказал Хачатурян. — Ключевым вызовом будет сохранение клиентской базы и расширение сотрудничества с банковскими кругами дружественных и нейтральных стран при максимально возможном избегании вторичных санкций».

При этом он уточнил, что, скорее всего, банковский сектор РФ сохранит существующую конфигурацию, а именно схему монополистической конкуренции крупных банков при наличии ограниченного числа региональных игроков.

«При этом постепенный заход на российский рынок банков из дружественных и нейтральных стран будет служить стимулом для усиления маркетинговой активности национальных игроков в борьбе за внимание потребителя», — предположил Хачатурян.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Хачатурян объяснил, ждет ли РФ исход банков с иностранным участием.