* талибы — запрещённая в России организация

Асадабад, Афганистан, , 15:02 — REGNUM В афганской провинции Кунар талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) застрелили врача, проводившего вакцинацию от полиомиелита. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийство kropekk_pl

Инцидент произошёл в медицинском пункте кишлака Карангуль уезда Пичдара.

Источники добавили, что погибшего звали Ильяс и он был убит за то, что критиковал талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) за подглядывание за девушками и мешал им это делать.

Согласно источникам, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вызвали врача ночью и просто застрелили его.

Местные представители радикалов пока ничего по этому поводу не сказали.

Ряд международных гуманитарных организаций обеспокоены безопасностью своих сотрудников в Афганистане и просят талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обратить внимание на этот вопрос.

Следует отметить, что в декабре прошлого года, через несколько месяцев после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) установили контроль над Афганистаном, в Кундузе и Тахаре были убиты по меньшей мере восемь врачей, проводивших вакцинацию, в том числе четыре женщины.