Москва, , 15:02 — REGNUM Прогноз об уходе из России 50-ти банков, в том числе с зарубежным участием, вполне обоснован. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 сентября заявил доцент департамента менеджмента и инноваций финансового университета при правительстве РФ Михаил Хачатурян. Так он прокомментировал соответствующие прогнозы экс-зампреда ЦБ РФ Михаила Сухова.

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«Прежде всего это обусловлено продолжающимся санкционным давлением на российскую экономику, которое выражается в том, что администрация США и Еврокомиссия убеждают руководство ведущих мировых банковских структур свернуть бизнес в России, — сказал Хачатурян. — Разумеется, большинство менеджеров и собственников европейских и американских банков прекрасно понимают, что уход с российского рынка может быть осуществлён по двум схемам. Первая — передача бизнеса локальному менеджменту со сменой, но не кардинальной, названия и логотипа банка. Этот вариант выгоден тем, что оставляет шанс предыдущему владельцу вернуться в случае определённого восстановления экономических отношений. Вторая — полная продажа бизнеса локальному покупателю, что подразумевает полный разрыв с рынком и лишение себя шанса на возвращение».

По его словам, второй вариант для многих западных банков невозможен по причине того, что большинство крупных российских банков, которые могли бы заинтересоваться покупкой, находятся под санкциями, а других заинтересованных покупателей на горизонте нет.

«Поэтому вероятен либо первый вариант, либо третий — сворачивание и полная ликвидация бизнеса в России», — сказал Хачатурян.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Максим Марков заявил, что тренд на сокращение числа банков, работающих в российской банковской системе, в ближайшее время продолжится.

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