Москва, 23 сентября, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Вследствие зависимости европейской экономики от импорта энергоресурсов и резкого сокращения поставок Газпрома, связанного с санкционным противостоянием России и ЕС, цены на газ и электричество в Европе выросли в разы больше, чем в США, заявила корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая.

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«Из-за этого многие европейские промышленные компании, особенно работающие в энергоемких отраслях (сталелитейная, алюминиевая, химическая, производство азотных удобрений), вынуждены сокращать производство, иногда полностью останавливая работу заводов.

Связанный с этим (как и с более благоприятной налоговой политикой) перевод частью европейских компаний своих производственных подразделений в США, с одной стороны, должен повысить эффективность бизнеса, но с другой — стратегически может способствовать снижению промышленного потенциала Европы и его перераспределению в пользу США.

Возможно, в будущем, если ЕС удастся решить амбициозную задачу перехода к низкоуглеродной и энергоэффективной экономике, промышленные предприятия будут возвращаться обратно, либо будут открываться новые.

Для экономики России сокращение выпуска европейских предприятий (сталь, удобрения, алюминий) теоретически открывает возможность увеличения экспорта, однако на практике этому препятствуют как прямые санкции (металлургия, уголь), так и ограничения, связанные с логистикой и международными расчетами.

В этой связи примечательно вчерашнее разъяснение Еврокомиссии, что европейские компании могут перевозить российский уголь, удобрения и лес в третьи страны, а также заниматься страхованием таких перевозок», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, некоторые европейские компании, производящие сталь, удобрения и другие важные товары для мировой экономики, переносят свои производственные площадки в Соединенные Штаты из-за высоких цен на энергоносители.

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