Москва, 23 сентября 2022, 15:00 — REGNUM Ряд станций московского метрополитена могут быть закрыты для входа и выхода. Об этом 23 сентября сообщили в столичного департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Предполагается, что изменение режима работы могут продлиться до конца дня.
«Сегодня на центральных станциях московского метро ожидаем увеличенный пассажиропоток. В связи с этим возможны ситуативные ограничения работы входов/выходов некоторых станций», — сказано в сообщении.
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