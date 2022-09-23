Москва, 23 сентября, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Ряд станций московского метрополитена могут быть закрыты для входа и выхода. Об этом 23 сентября сообщили в столичного департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Пресс-служба правительства Москвы Метро

Предполагается, что изменение режима работы могут продлиться до конца дня.

«Сегодня на центральных станциях московского метро ожидаем увеличенный пассажиропоток. В связи с этим возможны ситуативные ограничения работы входов/выходов некоторых станций», — сказано в сообщении.