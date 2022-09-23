Тюмень, 23 сентября, 2022, 14:59 — ИА Регнум. В Тюмени прокуратура проверит рассказ женщины о нападении медведя на директора зоопарка. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Pixabay.com Медведь

Тюменка рассказала Ura.ru, как на территории горячего источника «Сосновый Бор» утром 21 сентября она услышала " дикие крики о помощи, а затем выстрелы». Якобы в зоопарке забыли закрыть клетку. Из неё выбрался медведь и залез в загон к кабанам. Начальник местного зоопарка пытался выгнать медведя из загона, но сам попал в когти зверю.

«Сегодня в ряде СМИ размещена публикация о том, что медведь сбежал из зоопарка и напал на человека. Прокуратурой области дано поручение прокурору Тюменского района провести проверку по данному факту, выяснить обстоятельства произошедшего», — прокомментировали 23 сентября в пресс-службе прокуратуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Приморье медведь в лесу напал на шишкаря.