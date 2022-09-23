Париж, , 14:57 — REGNUM Французский писатель Франсуа Ботт, автор около тридцати произведений, скончался 22 сентября 2022 года, в возрасте 87 лет, сообщает Le Figaro.

Флаг Франции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Любитель хороших слов, жадный до глагола, Франсуа Ботт на закате своей жизни издал сборник мыслей, наблюдений, изречений под названием «Афоризмы для автобуса и метро».

После долгой карьеры журналиста и литературного критика Франсуа Ботт стал автором романов, один из которых, «Une minute d’absence» (2001), получил премию Новой Французской академии. Последний роман автора получил высокую оценку журнала Causeur за изображение жизни во Франции в 1950-х годах.

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