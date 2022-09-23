Ереван, , 14:57 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил о ситуации на границе с Азербайджаном генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу в ходе встречи на полях Генассамблеи ООН. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства.

НАТО за мир Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Премьер-министр коснулся широкомасштабной агрессии, предпринятой Азербайджаном на суверенной территории Армении 13 сентября, подчеркнув, что 36 населенных пунктов подверглись обстрелу азербайджанских вооруженных сил, в результате чего армянская сторона также понесла потери и ранения среди мирных жителей», — говорится в сообщении.

Пашинян призывает международное сообщество осудить действия Баку. Он также хочет, чтобы Азербайджан заставили вывести войска с армянской территории.

Столтенберг, по данным пресс-службы, заявил, что обеспокоен происходящим на армяно-азербайджанской границе. Он заявил, что выступает за мирное решение региональных проблем.

Напомним, начальник Генштаба Армении Эдуард Асрян ранее сообщил, что азербайджанские подразделения в ходе боёв, прошедших в сентябре, продвинулись вглубь Армении в направлении Джермука на 7,5 км при ширине фронта 8,5 км. В мае 2021 года азербайджанские подразделения заняли территорию возле Чёрного озера в Сюникской области Армении.

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