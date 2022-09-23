23 сентября 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 16:09 — REGNUM Жители Донбасса и освобождённых территорий бывш. УССР участвуют в референдумах по вопросу воссоединения с Россией. Участки для голосования организованы и в Севастополе, где сегодня находится немало вынужденных переселенцев из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Как проходит голосование, с каким настроением люди приходят на участки — в фоторепортаже корреспондента ИА REGNUM.

Жители Донбасса голосуют за Россию Александр Полегенько © ИА REGNUM

С 23 по 27 сентября в Севастополе организовано четыре избирательных участка. Так жители ДНР могут проголосовать во Дворце культуры рыбаков на улице Павла Корчагина, 1, для жителей ЛНР участок организован в Севастопольском центре культуры и искусств на улице Ленина, 25. Жители Запорожской области голосуют в кинотеатре «Москва» на проспекте Генерала Острякова, 70, жители Херсонской области в культурном комплексе «Корабел» на улице Рабочая, 2. Проголосовать можно и на дому.

Дворец культуры рыбаков на улице Павла Корчагина, 1 в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Голосование проходит спокойно и организованно, хотя людей на участках немало.

«На наших глазах творится новая история России! Победа будет за нами!» — высказался, комментируя проведение референдумов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Участок для голосования во Дворце культуры рыбаков на улице Павла Корчагина, 1 в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Жители Донбасса голосуют за Россию Александр Полегенько © ИА REGNUM

Участок для голосования во Дворце культуры рыбаков на улице Павла Корчагина, 1 в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Жители Донбасса голосуют за Россию Александр Полегенько © ИА REGNUM Жители Донбасса голосуют за Россию Александр Полегенько © ИА REGNUM

Жители Донбасса голосуют за Россию Александр Полегенько © ИА REGNUM

Жители Донбасса голосуют за Россию Александр Полегенько © ИА REGNUM

Участок для голосования во Дворце культуры рыбаков на улице Павла Корчагина, 1 в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Жители Донбасса голосуют за Россию Александр Полегенько © ИА REGNUM

Жители Донбасса голосуют за Россию Александр Полегенько © ИА REGNUM

Очередь на голосование Александр Полегенько © ИА REGNUM

Жители Донбасса голосуют за Россию Александр Полегенько © ИА REGNUM

Участок для голосования во Дворце культуры рыбаков на улице Павла Корчагина, 1 в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Участок для голосования во Дворце культуры рыбаков на улице Павла Корчагина, 1 в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Жители Донбасса голосуют за Россию Александр Полегенько © ИА REGNUM

Жители Донбасса голосуют за Россию Александр Полегенько © ИА REGNUM

Жители Донбасса голосуют за Россию Александр Полегенько © ИА REGNUM

Жители Донбасса голосуют за Россию Александр Полегенько © ИА REGNUM

Жители Донбасса голосуют за Россию Александр Полегенько © ИА REGNUM Жители Донбасса голосуют за Россию Александр Полегенько © ИА REGNUM

Жители Донбасса голосуют за Россию Александр Полегенько © ИА REGNUM

Очередь на голосование Александр Полегенько © ИА REGNUM

Жители Донбасса голосуют за Россию Александр Полегенько © ИА REGNUM

Жители Донбасса голосуют за Россию Александр Полегенько © ИА REGNUM

Участок для голосования во Дворце культуры рыбаков на улице Павла Корчагина, 1 в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Участок для голосования во Дворце культуры рыбаков на улице Павла Корчагина, 1 в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Сегодня же, 23 сентября, в 16:00, севастопольцев и жителей освобождённых территорий ждут на площади Нахимова, где состоится митинг-концерт в поддержку референдумов.