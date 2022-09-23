Дамаск, , 14:55 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе рабочей поездки в Сирию обсудил с главами бюро национальной безопасности и минюста арабской республики взаимодействие по поимке террористов. Об этом 23 се6нтября сообщает пресс-служба СК РФ.

Александр Бастрыкин Пресс-служба СК РФ

«Председатель СК России посетил с рабочей поездкой Сирийскую Арабскую Республику, где при участии и поддержке специального представителя президента России по развитию отношений с САР, чрезвычайного и полномочного посла РФ в САР А. В. Ефимова провел переговоры с главой Бюро национальной безопасности государства Али Мамлюком и Министром юстиции Сирии Ахмедом Аль-Сейидом», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в ходе совещания его участники обсудили важность подписанных в июне 2022 года договоров между Россией и Сирией о выдаче и взаимной правовой помощи по уголовным делам, находящихся на ратификации, так как их применение поспособствует повышению эффективности сотрудничества между сотрудниками правоохранительных органов двух стран.

«Глава СКР обсудил с Али Мамлюком и Ахмедом Аль-Сейидом сотрудничество в части привлечения к ответственности террористов, розыска фигурантов уголовных дел из числа россиян, выехавших в Сирию для участия в деятельности террористических организаций», — добавляется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан, а также его российский и турецкий коллеги Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу провели совместную встречу на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, на который были рассмотрены последние события и политические инициативы в Сирии.