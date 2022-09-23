Москва, , 14:53 — REGNUM ЛДПР планирует внести в Госдуму законопроект, в соответствии с которым все средства, направленные отечественным бизнесом на поддержку Вооруженных Сил России и народных республик Донбасса, будут отнесены к затратам предприятия, не подлежащим налогообложению, отметил депутат Госдумы Владимир Кошелев.

Спецоперация Иван Шилов © ИА REGNUM

«Тысячи предприятий нашей огромной страны с первых дней СВО оказывают гуманитарную помощь Донецкой и Луганской народным республикам, добровольцам-контрактникам и Вооруженным Силам России. Но правила и нормативы мирного времени не рассчитаны на мобилизацию всех сил страны для победы. Надо убрать эти барьеры и освободить от налогов всю помощь, которую оказывают предприниматели нашей страны фронту и народным республикам Донбасса», — отметил Кошелев в своем телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. Призывать будут тех, кто состоит в запасе и служил в рядах ВС РФ, а также имеет необходимые армии военно-учётные специальности.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме просят Мишустина разъяснить отсрочку по мобилизации