Тольятти, Самарская область, , 14:55 — REGNUM Деятельность запрещенного в России религиозного объединения пресекли в Тольятти. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

По версии следствия, подозреваемый 52-летний фигурант уголовного дела организовал в Тольятти деятельность религиозного объединения, в отношении которого Верховным судом России было вынесено решение о ликвидации и запрете деятельности из-за осуществления экстремисткой деятельности.

«Данная запрещенная организация действовала на территории города на протяжении длительного периода, в том числе подозреваемым проводились собрания, а также осуществлялась деятельность по вовлечению и вербовке новых членов», — сообщает пресс-служба.

По данным фактам по материалам оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области, было возбуждено уголовное дело. Расследование дела продолжается.