Брюссель, 23 сентября, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Встречи представителей стран ЕС с российскими властями в настоящее время не имеют смысла. Об этом представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил 23 сентября журналистам, комментируя встречу глав МИД России и Венгрии в Нью-Йорке.

Ec.europa.eu Еврокомиссия. Брюссель

По его словам, недавние заявления президента России Владимира Путина «показали международному сообществу, что он не заинтересован в мире».

«Я могу только напомнить, что в ЕС есть понимание, что в настоящее время нет смысла взаимодействовать с Россией на уровне ЕС или в двустороннем порядке», — сказал Стано.

Он добавил, что сами страны ЕС принимают решение о проведении двусторонних встреч.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 сентября состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Венгрии Петера Сийярто на полях 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Министры обсудили практические задачи развития взаимодействия в области энергетики.

Читайте также: В Евросоюзе заявили о сохранении каналов связи с Россией