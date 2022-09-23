Шпаковский район, Ставропольский край, , 14:48 — REGNUM В Ставропольском крае попал под следствие бывший участковый уполномоченный полиции в Шпаковском районе. Полицейский вымогал взятку от бизнесмена, в обмен пообещав покровительство перед сотрудниками Госавтоинспекции. В отношении экс-сотрудника МВД было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Дело ru.torange.biz

Как установлено в ходе расследования, подозреваемый предложил своему знакомому, который являлся директором одного из предприятий, решить вопрос о непривлечении к ответственности за правонарушение водителя этой компании. Сумма благодарности должна была составить не менее 20 тыс. рублей.

Деньги нечистому на руку полицейскому были переданы, однако вопрос с сотрудниками ДПС ОГИБДД Отдела МВД России «Шпаковский» решать он не стал. Теперь против него ведется следствие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Ставрополье возбудили дело против троих полицейских, получивших 900 тыс. рублей взятки за невозбуждение уголовного дела о незаконном обороте наркотических средств.

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