История вопроса

Самой обсуждаемой проблемой мирового рынка труда является растущее год от года количество трудовых мигрантов: к 2018 году оно превысило 164 млн человек. Приток мигрантов характерен теперь не только для передовых западных стран, но и для государств бывшего СССР, Бразилии и даже Китая.

В России численность рабочей силы достигла пика в 2016 году. Хотя официально безработица с 2013 года удерживается на уровне чуть выше 5%, отечественные эксперты всё чаще говорят о явлении работающей бедности, когда занятость не спасает работников и их семьи от нищеты. При этом после 2014 года Росстатом отмечается общее снижение производительности труда.

