Кабул, 23 сентября, 2022, 14:47 — ИА Регнум. Всемирная продовольственная программа объявила об обучении различным профессиям 50 000 афганских граждан. Об этом пишет газета «8 Собх».

(сс) Olgamielnikiewicz Афганистан

Организация сообщила в своем «Твиттере», что эти люди освоили профессии, востребованные на рынке труда.

По данным ВПП, эти специальности включают обслуживание различной техники, ремонт и обслуживание мобильных телефонов, огранку ювелирных изделий, пошив одежды и ковроткачество.

Всемирная продовольственная программа подчеркнула, что обучение этим профессиям поможет в обеспечении продовольствием граждан Афганистана.

Согласно статистике ООН, более половины населения Афганистана в настоящее время живёт в условиях отсутствия продовольственной безопасности.