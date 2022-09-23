Херсон, Бывш. УССР, , 14:46 — REGNUM Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо проголосовал на референдуме по вопросу воссоединения с Россией, передаёт 23 сентября корреспондент ИА REGNUM.

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Сальдо заявил, что в составе России жители региона окажутся под надёжной защитой во всех бытовых вопросах. По его словам, такой день бывает в истории раз в несколько столетий.

«Я всегда ощущал себя в составе огромной семьи, которая называется Россия. Мечты сбылись», — сказал глава администрации.