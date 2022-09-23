Оттава, 23 сентября, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль посетил 23 сентября Университет Торонто, где встретился с представителями кафедрами искусственного интеллекта. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации южнокорейского лидера.

Republic of Korea Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль

В ходе встречи Юн Сок Ёль рассказал о проекте «платформа электронного правительства», подчеркнув, что он позволит улучшить качество административных услуг и открыть новую страницу в повышении эффективности системы социального обеспечения, в которой нуждаются представители уязвимых слоёв общества.

Он также сообщил о том, что новое правительство Южной Кореи будет активно поддерживать сотрудничество с Канадой в области искусственного интеллекта, и выразил надежду на то, что совместные усилия двух стран позволят достичь новых высот в данной области.

По итогам встречи был подписан договор о сотрудничестве между компаниями Южной Кореи и Канады в сфере искусственного интеллекта.