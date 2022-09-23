Москва, , 14:45 — REGNUM Россия и Белоруссия — это союзные государства, основа взаимоотношений двух стран достаточно прочная, чтобы обсудить вопросы, которые касаются запрета вывоза из республики ряда товаров в РФ. Об этом 23 сентября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Безусловно, это вопрос, который нужно будет вместе обсуждать. Все-таки у нас союзные государства, но понятно, что союзное государство не отменяет суверенитета, ни России, ни Белоруссии, но все-таки основа наших отношений достаточно прочная для того, чтобы в конструктивном ключе все эти вопросы обсуждать», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению правительства Белоруссии, в республике с 23 сентября вводится временный запрет на вывоз за пределы республики автомобилей и ряда других промышленных товаров.

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