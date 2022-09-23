Москва, 23 сентября 2022, 14:45 — REGNUM Россия и Белоруссия — это союзные государства, основа взаимоотношений двух стран достаточно прочная, чтобы обсудить вопросы, которые касаются запрета вывоза из республики ряда товаров в РФ. Об этом 23 сентября сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, согласно постановлению правительства Белоруссии, в республике с 23 сентября вводится временный запрет на вывоз за пределы республики автомобилей и ряда других промышленных товаров.
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