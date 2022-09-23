Южно-Сахалинск, , 14:44 — REGNUM Сахалин выкупил в госсобственность учебно-тренировочный центр «Восток». Губернатор островного региона Валерий Лимаренко распорядился сохранить направленность социально важного объекта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

Занятия спортом Pixabay.com

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УТЦ «Восток» будет работать под управлением центра спортивной подготовки Сахалина.

В комплексе имеются современные тренировочные залы. В нём на высоком уровне организуют детский отдых, проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий различного уровня, фитнес, водно-оздоровительные процедуры.

«Уверен, что с приобретением учебно-тренировочного центра островной спорт шагнёт далеко вперед, а приверженцев здорового образа жизни станет ещё больше», — сказал Лимаренко.

Планируется, что тренироваться в комплексе будут не только сахалинские спортсмены, но и сборные команды России.

Как сообщало ИА REGNUM, спортивные центр был построен на средства частных инвесторов на базе разрушенного в 90-х годах детского лагеря «Восток». Но с содержанием спорткомплекса частники не справились.