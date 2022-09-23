Красногорск, 23 сентября, 2022, 14:44 — ИА Регнум. Жители Донбасса ждали референдума по вопросу о воссоединении с Россией в течение восьми лет и теперь очень тяжело верится, что это происходит на самом деле. Об этом 23 сентября рассказала жительница Донецка Екатерина Буренкова, которая была вынуждена уехать оттуда в Московскую область из-за атак ВСУ, в эфире телеканала «360».

(сс) Andrew Butko Референдум в Донецке

«От референдума мы ждём на самом деле очень многого, потому что от этого референдума зависит вся наша жизнь… не только наша, но и наших детей… Когда восемь лет этого ждёшь, очень тяжело верится, что это происходит на самом деле», — сказала она.

Также жительница Донецка уточнила, что этот референдум будет способствовать появлению у жителей республик Донбасс уверенности в завтрашнем дне, так как когда она со своей семьей жила в Донецке — у них не было такой уверенности, потому что можно было в любой момент погибнуть.

«Я знаю, все люди, которые в Донецке, все кто дома, все поддерживают (референдум), все ждут этого и с нетерпением этого ждали», — добавила Буренкова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что митинг-концерт в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях о воссоединении с Россией проходит в Челябинске.