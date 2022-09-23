Москва, 23 сентября, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Энергетический кризис в ЕС стал результатом рукотворной политики еврочиновников, финансовых групп и крупных корпораций, ранее продвигавших философию ESG, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

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«В ней много прогрессивного, однако после выхода из пандемийного кризиса в ЕС наступила угроза рецессии.

Экономический спад можно было бы вполне миновать за счет недорогих российских энергоресурсов, но вместо развития сотрудничества в энергетической сфере с Россией сделано все, чтобы отказаться от импорта российской нефти и газа, включая сжиженный.

От обрыва экономических связей страдает сегодня вся еврозона и особенно показательная история здесь — снижение качества жизни в Германии, до настоящего времени являющейся локомотивом европейской экономики.

Стремительно растущая инфляция подстегивает и дорогие энергоресурсы подстегивает перенос промышленных производств в другие макроэкономические зоны.

Здесь сегодня меняется не только промышленный ландшафт, но и социальный. Качество жизни немцев по итогам 2022 года может просесть на 50%», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, некоторые европейские компании переносят свои производственные площадки в США из-за высоких цен на энергоносители.

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