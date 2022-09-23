Саратов, , 14:48 — REGNUM На Театральной площади в Саратове 23 сентября акция «Своих не бросаем» объединила почти 10 тысяч человек. Об этом сообщил председатель Саратовской областной думы Михаил Исаев.

Флаг России Юлия Карнаева © ИА REGNUM

«Акция «Своих не бросаем» объединила почти 10 тысяч саратовцев, которые пришли на Театральную площадь в поддержку специальной военной операции, президента России, референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях!» — написал он в своем телеграм-канале.

Ранее ИА REGNUM сообщало, митинг-концерт в поддержку специальной военной операции, президента России, референдумов Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей организован Саратовским отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство».

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