Саратов, 23 сентября, 2022, 14:48 — ИА Регнум. На Театральной площади в Саратове 23 сентября акция «Своих не бросаем» объединила почти 10 тысяч человек. Об этом сообщил председатель Саратовской областной думы Михаил Исаев.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Флаг России

«Акция «Своих не бросаем» объединила почти 10 тысяч саратовцев, которые пришли на Театральную площадь в поддержку специальной военной операции, президента России, референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях!» — написал он в своем телеграм-канале.

Ранее ИА REGNUM сообщало, митинг-концерт в поддержку специальной военной операции, президента России, референдумов Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей организован Саратовским отделением Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство».

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