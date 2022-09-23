Владивосток, , 14:41 — REGNUM Во Владивостоке взят под стражу бывший полицейский, который подозревается в крышевании игорного бизнеса за взятку, сообщили в СУ СК РФ по Приморскому краю.

Незаконный игорный клуб Spb.sledcom.ru

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Установлено, что с августа 2014 года по декабрь 2015 года фигурант ежемесячно получал лично от организаторов незаконной игорной деятельности взятки, соответствующие 25% ежемесячной чистой прибыли игорного клуба. Всего за весь период он получил взяток в 1,8 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске перед судом предстанут 17 членов ОПГ по обвинению в незаконной организации азартных игр.