Минск, , 14:40 — REGNUM Демократия на Западе является иллюзией, сообщил заявил 23 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе общения с журналистами белорусский президент высказал мнение, что демократии и права на Западе нет, а в действительности там всё решают деньги.

«Мы думали, что там демократия, английское право и суды, — сказал Лукашенко в беседе с прессой. — Никакого там права нет. Кто заплатит, тому и решат. Это право до поры до времени. Арестуют твои активы, как у России, и забудут, что такое право и частная собственность».

Как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен встретиться с главой России Владимиром Путиным в ближайшее время.