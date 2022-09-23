Москва, , 14:40 — REGNUM Рост цен на энергоносители в странах Европейского союза спровоцировал народные волнения. Жители этих стран требуют отменить антироссийские санкции. Однако США задушили своих сателлитов из Западной Европы. Об этом в своём телеграм-канале 23 сентября написал депутат Госдумы РФ, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда («Единая Россия»).

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Казачий генерал уверен, что наступление зимы очень повлияет на ход специальной военной операции на территории бывш. УССР в пользу РФ, так как 20% всего мирового запаса нефти и газа обладает Россия.

«Рост цен на энергоносители в Германии, Франции, Италии, Испании — на наших глазах подрывает стабильность. На улицы вышли тысячи граждан и требуют снять санкции с России. Но Америка задушила своих сателлитов из Западной Европы, и они не могут самостоятельно принимать решение. Окончательно сломлена их политическая, государственная, дипломатическая воля, упало доверие народа к своим правителям», — подчеркнул Николай Долуда.

Он особо отметил, что страны Западной Европы утратили историческую устойчивость и не понимают своего будущего, их перспективы размыты.

«Уход от традиционного уклада жизни, семейных и духовных ценностей — создает в европейской цивилизации глобальный хаос», — заключил атаман ВсКО.