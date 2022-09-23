Тбилиси, , 14:40 — REGNUM Сотрудника министерства обороны Грузии уволили за «вербальные» сексуальные домогательства. Об этом говорится в сообщении департамента стратегических коммуникаций и связей с общественностью военного ведомтва.

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«После подтверждения факта дискриминации по гендерному признаку было подготовлено соответствующее заключение, на основании которого обвиняемое в домогательствах лицо, трудоустроенное по договору, было уволено с работы», — говорится в сообщении.

В минобороны подчеркнули, что данный случай является единичным, а реакция на него была быстрой. Также в ведомстве заявили о нетерпимости к любым видам дискриминации и следованию курсу ценностей евроатлантической интеграции.