Нью-Йорк, США, , 14:37 — REGNUM Шейх Мохаммад бин Абдул Рахман Аль Тани, министр иностранных дел Катара, заявил, что Афганистан переживает кризис, и Катар всё больше обеспокоен деятельностью террористических организаций в Афганистане. Об этом он сообщил в специальном интервью «Доха Ньюс» на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Террористы Dean11122

«Мы наблюдаем усиливающийся гуманитарный кризис, экономический кризис там (в Афганистане), и мы также испытываем растущую озабоченность по поводу терроризма и террористических организаций, которые действуют с его территории», — указал глава внешнеполитического ведомства.

Министр заявил, что по прошествии более года с тех пор, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль Кабул, у страны нет ясной перспективы «пути вперед».

Он добавил, что в отсутствие чёткой дорожной карты для будущего Афганистана эта страна останется проблемой для мирового сообщества.

Шейх Тамим бин Хамад Аль Тани, эмир Катара, также заявил в своем выступлении на Генеральной Ассамблее ООН, что игнорирование Афганистана будет контрпродуктивным.

По его словам, Катар неоднократно подчёркивал необходимость защиты гражданских лиц и соблюдения прав человека в Афганистане, а также достижения национального примирения.