Париж, , 14:32 — REGNUM План мэрии Парижа по энергосбережению находится в стадии реализации, передает BFM TV.

Париж Марина Захарова © ИА REGNUM

С этой пятницы, 23 сентября, ратуша, башня Сен-Жак, четырнадцать муниципальных музеев и городские ратуши выключат освещение после 22:00 из-за энергетического кризиса.

Некоторые памятники столицы будут освещены до часу ночи. Эйфелева башня теперь будет отключена, когда последний посетитель уйдет в 23:45.

Этой зимой Елисейские поля также будут менее освещены: рождественские огни будут выключены с 23:45. Магазинам также предлагают выключать окна и световые приборы с 22:00 до 7:00.

Париж также снизит отопление в зданиях на один градус, в том числе в воде в сорока плавательных бассейнах. Таким образом, с 19°C столбик термометра опустится до 18°C ​​в зданиях днем ​​и до 12°C, когда в них никого нет, вечером и в выходные дни.

Напомним, цены на энергоносители резко выросли. Во многих странах отдельные лица, компании или государственные органы стремятся сократить потребление электроэнергии.