Махачкала, , 14:32 — REGNUM Из Махачкалы запустят дополнительные авиарейсы в один из крупнейших городов Турции — Стамбул. Авиасообщение будет открыто с 30 октября. Полеты будет выполнять авиакомпания «ИрАэро». В настоящее время по маршруту «Махачкала — Стамбул» совершаются по два рейса в неделю, в ноябре их частоту увеличат до четырех, сообщили в пресс-службе аэропорта столицы Дагестана.

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Из Махачкалы рейсы будут производиться по средам, четвергам, пятницам и воскресеньям. Для перевозки пассажиров будет использоваться самолет Sukhoi Superjet 100. Время в пути составит 2 часа 40 минут.

Напомним, авиаперелеты по данному направлению были возобновлены ранее турецкой авиакомпанией Pegasus Airlines. Она запустила прямой авиарейс в августе 2021 года.

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