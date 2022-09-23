Старожиловский район, Рязанская область, 23 сентября, 2022, 14:49 — ИА Регнум. Первые резервисты Пронского и Старожиловского районов Рязанской области отправились в учебный центр воинской части.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Военнослужащие получили особую отметку в военном билете. В учебной части они пройдут боевую подготовку, прежде чем приступят к выполнению задач, поставленных командованием. По словам военкома Пронского и Старожиловского районов Евгения Антонова, мобилизация будет идти до особого распоряжения.

Первыми на службу отправился офицерский состав, затем — солдатский, сообщает 23 сентября издательство «Пресса».