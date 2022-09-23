Лондон, , 14:32 — REGNUM Песня британского исполнителя Эда Ширана для The Pokemon Company получила название Celestial. Об этом музыкант сообщил в своём аккаунте в Twitter.

Эд Ширан

По словам Ширана, релиз композиции запланирован на 29 сентября 2022 года. К чему приурочен выход песни — не сообщается.

ИА REGNUM напоминает, что о работе Ширана и японской компании The Pokemon Company, владеющей правами на бренд Pokemon, стало известно ещё в ноябре 2022 года. Однако подробности коллаборации не раскрывались.

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