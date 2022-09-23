Москва, , 14:31 — REGNUM Президент России Владимир Путин пока не планирует разговаривать по телефону с главой Франции Эммануэлем Макроном. Об этом 23 сентября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Владимир Путин и Президент Франции Эммануэль Макрон Kremlin.ru

«Пока не было никаких инициатив по организации разговора», — сказал Песков.

Он предположил, что сначала Макрон вернётся в Париж из Нью-Йорка, где участвует в Генассамблее ООН, а потом могут последовать инициативы об организации разговора с Путиным.

По словам Пескова, пока согласованного разговора с Макроном в графике Путина нет.

Ранее сообщалось, что 20 сентября Макрон хотел позвонить Путину, но президент России отказал ему в разговоре.

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