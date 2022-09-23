Запорожье, Бывш. УССР, , 14:31 — REGNUM В ближайшие годы жителей Запорожской области освободят от призыва в армию и мобилизации, сообщил журналистам глава администрации региона Евгений Балицкий.

Евгений Витальевич Балицкий. (сс) Kaliper1

По его словам, во время переходного периода призыва и мобилизации в регионе не будет.

«В ближайшие несколько лет, пока будет переходный этап, у нас призывов не будет. Вообще не будет призывов никаких», — сказал Балицкий, уточнив, что по этому вопросу есть договорённость с Россией.

Глава региона подчеркнул, что в этот период будут принимать на военную службу только добровольцев.