Санкт-Петербург, , 15:25 — REGNUM В Санкт-Петербурге осудили одного из убийц влюбленной пары мигрантов из Таджикистана. Расправу над ними учинил их земляк, бывший ухажер женщины, который не смог стерпеть муки расставания, сообщили 23 сентября в объединённой пресс-службе судов (ОПС) Санкт-Петербурга.

Элёр Насибов в суде. Объединенная пресс-служба судов (ОПС) СПб.

Напомним, в ноябре 2020 года в лесном массиве вдоль Коннолахтинской дороги Курортного района Петербурга было обнаружено тело 43-летней женщины, закопанное по шею в землю. Спустя несколько дней в Приморском районе было найдено тело 24-летнего мужчины, также мигранта. После чего было возбуждено уголовное дело по факту убийства, а в мае 2021 года был задержан 28-летний Элёр Насибов.

Как установило следствие, он помог брату, который в настоящий момент скрывается от следствия (дело выделено в отдельное делопроизводство, — прим. ред.) убить бывшую подругу и ее нового партнера. Первой жертвой братьев стал мужчина, на которого напали во дворе дома 12 по 1-й Утиной улице. Ему злоумышленники заклеили рот скотчем, затащили в багажник автомобиля и увезли недалеко от дома. После чего выволокли потерпевшего на землю и, в то время как Насибов держал за ноги, его брат душил жертву. Затем убийцы раздели погибшего и тут же закопали.

Следующей жертвой стала уже возлюбленная убитого. Мужчины узнали, что она собирается заявить о пропаже партнера в полицию, поэтому, обманув женщину они привели её в лесной массив. Там один из братьев дважды ударил жертву по голове лопатой, а затем задушил. Отметим, что в суде подсудимый рассказал, что не знал об отношениях брата с погибшей, и что так же, как и её партнера, во время убийства удерживал жертву за ноги.

«Изначально Насибов вину признал, в ходе судебного следствия от признательных показаний отказался, но на последнем судебном заседании вину признал в полном объеме», — добавили в ОПС.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет в исправительной колонии строгого режима.

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