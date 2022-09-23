Красноярск, , 14:28 — REGNUM Сезон активности клещей завершился в Красноярском крае. Как сообщил 23 сентября в своём телеграм-канале руководитель краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев, за неделю в регионе зарегистрировано всего 11 случаев присасывания клещей.

Клещ Pixabay.com

Всего в 2022 году в крае зарегистрировано 12 167 случаев присасывания (14 003 за аналогичный период 2021 года).

209 человек заболели клещевым вирусным энцефалитом, в том числе пятеро умерли. В прошлом году зарегистрировано 98 случаев заболевания и один летальный исход. Горяев отметил, что заболеваемость не превышает среднемноголетних значений.

Для защиты от клещевого энцефалита он рекомендует пройти вакцинацию.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области с начала сезона активности клещей от укусов этих паукообразных пострадали 2750 человек, в том числе 1081 ребёнок.

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