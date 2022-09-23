Ярославль, 23 сентября, 2022, 14:40 — ИА Регнум. В Ярославской области ожидаются сильный дождь и ветер. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Ярославской области.

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Днём 23 сентября в регионе ожидаются сильные дожди с усилением северного и северо-восточного ветра до 15 метров в секунду. Вместе с тем, прогнозируется и вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций — затруднение в работе транспорта, увеличение количества ДТП, повреждения ЛЭП и линий связи, а также обрушения слабоукреплённых конструкций и ветхих крыш.