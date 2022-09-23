Москва, 23 сентября, 2022, 14:27 — ИА Регнум. В ходе специальной военной операции на территории бывш. УССР Россия ведёт борьбу не с киевскими боевиками, а со всеми странами НАТО во главе с США. На это обратил внимание в своём телеграм-канале депутат Госдумы РФ, атаман Всероссийского казачьего общества Николай Долуда.

Vsko.ru Николай Долуда

«[Киев] поставляет лишь людские ресурсы, и то наполовину. Огромное количество личного состава ВСУ — наемники. Другого пути у нас нет — как только победоносно завершить специальную военную операцию! Только вперед! Ни в коем случае не поворачивать назад», — подчеркнул казачий генерал.

Николай Долуда уверен, что поставки вооружения Киеву из стран НАТО будут продолжены, так как вся Европа объединилась вокруг подлого и лживого руководства США, жаждущего расчленить Россию, уничтожить её, поставить на колени, довести россиян до протестных настроений. По мнению атамана ВсКО, ни в коем случае нельзя вестись на провокации, аккуратно и осмысленно относиться к телефонным звонкам, встречам, общениям в компаниях.

«Россия будет мощной и сильной страной только тогда, когда все народы, все жители будут держаться вместе. Единым фронтом. Как и в 45-м году, Россия победит фашизм, если будет жить, подчиняя все силы для победы. Нельзя допустить наличие в России двух обществ, одно — на фронте, второе — внутри страны. Потому считаю, пришла пора перестраивать страну на рельсы военного времени — и экономику, и культуру, и образование, и информационную сферу. И не надо ничего бояться», — написал Долуда.

Казачий генерал считает, что сегодня крайне важно объединить жителей России.

«Закончилось время, когда полгода с момента начала спецоперации, мы жили половинчато. Одни ценой своей жизни сдерживают натиск фашиствующей Европы, которая задействовала для уничтожения России все свои ресурсы и рвётся к нашим границам. Другие в это время — спокойно поют, пляшут, в городах раздаются праздничные салюты, как будто бы мины и непрерывный шквал снарядов не разрывают мирных жителей Донбасса, не убивают наших российских парней, по доброй воле ставших на защиту Родины, как будто нет трагедии Мариуполя, Лисичанска, Красного Лимана, жертв Белгородской, Курской и Брянской областей. Сегодня можно и нужно проводить мероприятия патриотической направленности, петь песни, которые воодушевляют воинов, объединяют народ. Вся жизнь внутри страны должна быть нацелена на победу!» — уверен атаман Всероссийского казачьего общества.