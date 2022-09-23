Москва, 23 сентября, 2022, 14:27 — ИА Регнум. Рост цен на газ в Европе подтолкнул компании к переносу производства в США, где цены на энергоносители стабильны, а федеральные власти предоставляют стимулы для расширения, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Флаги США и ЕС

«В целом это энергоемкие фирмы, которые склонны интенсивно использовать природный газ для производства своей продукции, например производители стали, химикатов, удобрения и прочего.

Сейчас цены на природный газ в Еврозоне в 10 раз выше, чем год или два назад, и многие из этих компаний действительно не уверены в том, как долго они просуществуют. Например, сталелитейная компания ArcelorMittal в этом месяце объявила о сокращении на двух немецких заводах, но усилила свои инвестиции в завод в Техасе, производящий сырье для стали.

Среди компаний, которые расширили свои операции в США, производитель химикатов OCI, который в этом месяце заявил, что расширит завод по производству аммиака в Техасе. Ювелирная компания Pandora и автопроизводитель Volkswagen тоже заявили, что увеличат свою деятельность в США.

Кроме того, производитель электромобилей Tesla приостановил планы по производству аккумуляторных батарей в Германии, пытаясь получить право на налоговые льготы в США. Такие компании, как BASF, немецкий химический гигант, или Yara International, норвежская компания, отказались от производства аммиака на некоторых своих европейских заводах, чтобы сэкономить на расходах.

За перенос производства в США выступает ещё и ряд факторов. Например, Вашингтон предлагает скидки и другие уникальные стимулы для компаний, инвестирующих в проекты по зеленой энергетике.

Многие из представленных фирм, которые полагаются на природный газ, в конечном итоге надеются заменить эту энергию водородом или другими видами возобновляемых источников энергии. США также предлагают относительную стабильность по сравнению с Китаем, где из-за COVID-19 происходят периодические блокады и нарушения в цепочках поставок.

Насколько сильно пострадает европейская экономика и какой ущерб будет нанесен, зависит от того, насколько быстро удастся восстановить поставки газа из России и от наличия альтернативных источников энергии.

По сути, потребуется не менее двух лет, чтобы найти постоянный, удовлетворяющий источник поставок природного газа для Европы, либо стимулировать промышленность делать инвестиции в возобновляемые источники энергии такими темпами, которых они еще не делали раньше.

Пока ясно одно: из энергетического кризиса в Европе выходит крупный победитель, и это экономика США. По мере того, как цены на энергоносители в Европе продолжают расти, ряд европейских производителей соблазняются относительной стабильностью Соединенных Штатов», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, некоторые компании в странах Евросоюза переносят свои производственные площадки в США из-за высоких цен на энергоносители.

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