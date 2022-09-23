Казань, 23 сентября, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Из международного аэропорта «Казань» имени Габдуллы Тукая с 20 сентября стартовали прямые рейсы в Самарканд. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба казанской воздушной гавани.

Arispro.ru Международный аэропорт Казань

Авиаперелеты осуществляются по вторникам компанией «ИрАэро».

Вылет из Самарканда намечен в 18:20, приземление в аэропорту Казани в 19:20. В отратную сторону рейс выполняется в 20:30, с прибытием в Самарканд 01:40. Длительность полета составит 3 часа.

Время для городов указано местное. В Узбекистане оно опережает московское на 2 часа.

Ранее ИА REGNUM передавало, со 2 ноября авиакомпанией Nordwind начнет прямые перелеты сообщением «Казань — Тегеран».

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