Москва, 23 сентября, 2022, 14:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в приветствии участникам XXVI форума журналистов «Вся Россия — 2022» оценил компетентность и мужество журналистов, освещающих события спецоперации в б. УССР. Об этом 23 сентября сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Отмечу, что впервые в работе форума принимают участие ваши коллеги из народных республик Донбасса. Освещая события специальной военной операции, они проявляют высочайшую компетентность и мужество, честно исполняют свой профессиональный, человеческий долг», — заявил глава государства.

Российский лидер также выразил уверенность, что форум пройдёт в конструктивном ключе и даст старт новым интересным проектам, а также будет содействовать консолидации журналистского сообщества вокруг больших, значимых целей.